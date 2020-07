Nervios, susto, interrogantes y temor a que cualquier cosa mala pasara. Así se sentía Fátima Noriega cuando las contracciones le avisaron que su bebé, Martina, ya estaba a punto de nacer y que no tendría tiempo de ir a un centro médico para que la asistieran durante el parto.

A pesar de todo esto, la historia de Fátima, su esposo Mariano Heller, y su hija, terminó con un final feliz en Argentina: El nacimiento fue todo un éxito.

Un parto imprevisto

A través de su cuenta de Twitter, Mariano describió cómo sucedieron las cosas: “Resulta que yo estaba plácidamente viendo Los Sopranos y a las 12:22 AM, Fátima me dijo que estaba teniendo unas contracciones un poco fuertes (...) Le dije que se relaje, que seguro que se estaba acomodando, pero que vaya calculando el tiempo de las contracciones con una aplicación que habíamos bajado”, comenzó contando.

Ella calculó el tiempo y la propia App le dijo “prepárese”. Todo indicaba a que el nacimiento estaba a la vuelta de la esquina. “Una epopeya que me quitó no menos de 8 años de vida”, confesó.

“Nos fuimos al cuarto de al lado y mientras íbamos me decía llamá a mi mamá, llamá a la partera, llamá al obstetra, llamá a emergencias, llamá a Chamot. Yo estaba absolutamente desesperado. Por suerte, y milagrosamente, no paralizado”, continúa describiendo.

“Llamé primero a la partera y le conté como pude la situación. Esta chica Paula, quién creo merece al menos un premio Nobel, intentó calmarme y me dijo pásame con Fátima. Intenté y ella retorcida de dolor me gritó 'NO PUEDO AGARRAR EL TELÉFONO'”, explicó, asegurando que estaba hecho un manojo de nervios.

Nació sana y salva

“Mientras Fati grita ‘está saliendo’ (...) pensé, voy a tener que hacer esto yo. Veo en ese momento que empieza a salir una cosa (... ) era la cabeza recubierta por alguna sustancia que no quisiera volver a ver nunca más en mi vida”, explica.

Justo cuando ve que la bebé estaba saliendo, no sabía si sacarlo a la mala o dejar que saliera solo: “Cuando salió le grito a Paula ‘ahí salió la cabeza’ ¿Qué hago ahora? ¿Tiro? ‘No no. Va a salir sola’”, dijo.

Fue así como la pequeña Martina llegó al mundo, en casa junto a sus padres y junto a la partera que daba instrucciones vía telefónica: “Yo quería saber si respiraba, si estaba bien. Por suerte a los pocos segundos se puso a llorar. Paula nos felicitó y dijo que llamemos a emergencias”, contó.

El relato del argentino se viralizó en las redes sociales, y es que se trató de un parto imprevisto que, a cualquiera, hubiese puesto nervioso. En la misma red social, el hombre reveló que la niña y su esposa estaban en perfectas condiciones y que ya habían sido tratadas por personal médico.