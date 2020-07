Golpes, patadas y gritos, fue lo que recibió Daniel Porro, un enfermero del barrio Colonia Nueva Esperanza, ubicado en la ciudad de Neuquén, Argentina, luego que superara el Covid-19. Esto como “venganza” por “llevar” el virus a la comunidad.

Sin embargo, esto no fue lo único que sus violentos vecinos hicieron, y es que también le incendiaron su vivienda.

“Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona por haber tenido Covid-19?, dijo Daniel Porro a la prensa nacional, según consignó el portal LM Neuquén.

Víctima de la violencia

Según revela la víctima, hace algunas semanas había recibido varias amenazas por parte de uno de sus vecinos, justo cuando había sido diagnosticado con el virus. Su situación de salud se complicó y fue trasladado al hospital Bouquet Roldán, donde superó la enfermedad y fue dado de alta.

Luego de haberse hecho un nuevo test PCR, que esta vez dio negativo, Daniel se fue a su casa, donde le esperaba un escenario peor al de la pandemia: La golpiza y la destrucción de su vivienda, por parte de sus propios vecinos.

“Hacemos responsables únicamente al Estado provincial y nacional por la inseguridad que estamos pasando todos los trabajadores de salud y todos los que tenemos un Covid-19 positivo”.

“Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No sólo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”, contó el enfermero, al portal LM Neuquén.

“Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio”, fueron parte de las amenazas que recibió Daniel, quien continuó describiendo: “Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y me quedé en el hospital”.

Falta de conocimiento sobre el coronavirus

La pelea, al parecer, se dio por falta de conocimiento de la enfermedad y es que uno de los vecinos que lo golpeó, no sabe que se puede superar el virus con el aislamiento y al cabo de 14 días.

“La gente tiene desconocimiento, porque no he tenido problemas con este vecino. La Policía le explicó bien cómo era el tema de los contactos, del aislamiento, pero esta persona nunca lo entendió, hasta hace tres noches, que me pasa todo esto”, reveló Daniel.

Tras lo ocurrido, el enfermero realizó una denuncia y se espera que inicie una investigación del caso, para describir quiénes lo golpearon y quiénes le incendiaron su vivienda.

