En Tiendas D1 estamos comprometidos con el bienestar de nuestros clientes, por esa razón la tienda de Belén de Umbría (Risaralda) se cerró para hacer una revisión del 100% del inventario y la debida desinfección de la tienda. De igual manera junto con las autoridades, se está haciendo la averiguación sobre la persona que sale en el video, para tomar las acciones pertinentes de ley. Tiendas D1.