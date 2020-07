¿Qué pasó?

La discusión por el eventual retiro de parte de los fondos de pensiones, para mitigar la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus en Chile, ha centrado la atención de la opinión pública durante las últimas semanas.

El proyecto ya fue aprobado en particular en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra siendo tramitado en el Senado, a la espera de llegar a la Sala para su votación.

Sin embargo, Chile no fue el primer país en debatir acerca de la posibilidad de ocupar los fondos previsionales para brindar un apoyo a quienes se hayan visto afectados por la crisis.

La experiencia de Australia

Australia fue la primera nación donde se discutió y se concretó una iniciativa similar, la que resultó de forma exitosa para las 2 millones de personas que postularon al retiro de su dinero.

En el país de Oceanía el proyecto, que fue impulsado por el mismo gobierno, permitió a los cotizantes sacar hasta 14 mil dólares de sus ahorros durante dos años.

Testimonio de un chileno

“Era todo muy difícil, no sabía qué iba a pasar, entonces yo sí accedí a sacar el fondo. Para mí fue una gran ayuda en un primer momento y ahora ya estoy bien, no hay problema con toda esta ayuda que da el gobierno. Mi idea es que lo voy a reponer apenas pueda para que no afecte mi pensión en el futuro”, explicó al respecto Luis Barra, ciudadano chileno residente en Melbourne desde hace 11 años.

Diferencias con el sistema chileno

El sistema australiano, sin embargo, guarda algunas diferencias con el chileno, pues el aporte proviene tanto del cotizante como del empleador y desde el Estado.

“Interactúan el Estado, el cotizante y el empleador, que es el principal aportante dentro de los fondos previsionales de los trabajadores, que hoy están en torno a un 9,5% de los ingresos, con un proyecto para que de aquí al 2025 sea de un 12%”, detalló Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello.

