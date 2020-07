¿Qué pasó?

El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, suscribió este miércoles, el decreto que convoca las elecciones generales para el próximo 11 de abril del 2021. Según informó, la normativa será publicada este mismo jueves en el diario oficial El Peruano.

“Soy una persona de palabra”, aseguró Vizcarra desde el palacio de gobierno, mientras que luego confirmó la información vía Twitter: "Cumpliendo mi compromiso (...) muestro aquí al país el decreto supremo que dice ‘convocar a elecciones generales para el 11 de abril del 2021 para la elección del Presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino", escribió en la red social

Cumpliendo mi palabra y compromiso con el Perú, convoco a elecciones generales para elegir a nuestro próximo presidente, vicepresidentes y congresistas para el periodo 2021-2026. Sigamos trabajando para fortalecer la democracia de nuestro país. #ElPerúPrimero pic.twitter.com/GVzk6jBh0N — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) July 8, 2020

Culminación del mandato

Recientemente, Vizcarra se refirió al fin de su mandato, asegurando que “hay una clara intención de mi gobierno y mi condición de presidente de respetar explícitamente el plazo. Nosotros de ninguna manera vamos a estar un día más allá del 28 de julio de 2021”, día en que se cumple el fin de su mandato, dijo el mandatario en declaraciones que reproduce El Comercio.

En la entrevista, recordó que cuando asumió el cargo presidencial en marzo de 2018, lo hizo con el compromiso de poder terminar el mandato que inició Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo.

“Me comprometí a concluir su mandato. Todo mi esfuerzo para un gobierno, franco, transparente y honesto de la mano del pueblo, pero con una condición: termino el mandato. Que esa continuidad democrática con elecciones no se podía alterar por nada y no lo pueden alterar ni problemas políticos, que estoy seguro se van a solucionar, ni la pandemia ni ningún factor externo puede alterar la predictibilidad de elecciones cada 5 años”, añadió.

Vizcarra precisó que la ley electoral establece que las elecciones tienen que ser el segundo domingo de abril y que, cumpliendo con esa norma, hoy firma el decreto para que sea publicado este jueves en el diario oficial El Peruano.

En cuanto a los rumores de que Vizcarra sea candidato presidencial para el próximo periodo de gobierno, él mismo se ha negado a esas ambiciones.