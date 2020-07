Casi parecen escenas de un zoológico. Los intrépidos primates dominan el centro de la ciudad de Lopburi en el centro de Tailandia. La ciudad es famosa por las ruinas de sus antiguos templos y por su población de unos 2500 macacos.

Durante años, los residentes de la ciudad han tenido una relación de amor-odio con sus vecinos de cola larga. Los monos atraen a los turistas, pero también crean caos. Desde que comenzó la pandemia, el negocio de vender comida de monos a los turistas casi ha desaparecido.

"Ahora estamos viendo el impacto de la Covid-19. Se cerró todo durante meses. Ahora los turistas están empezando a retornar lentamente, pero no compran mucho. Los monos están muy hambrientos", comenta un vendedor.

Para los habitantes la situación es crítica.

"No puedo apartar la vista ni un segundo. Si no estoy sentada aquí para cuidar la tienda, entran, abren la heladera, toman bebidas y nos roban los panes. Es realmente difícil vivir con los monos", añade la dueña de una tienda.

"Me mordió un mono. Me saltó a la cabeza y me mordió. Me tuve que dar inyecciones. Todos los que viven por aquí fueron mordidos en algún momento, mordidas grandes o pequeñas, todos", añade.

Los funcionarios de vida silvestre tuvieron que intervenir. En los últimos días, han capturado cientos de monos en las calles de Lopburi para esterilizarlos. Lo hacen veterinarios que primero sedan a los animales.

Una vez que están sedados, los afeitan y les hacen un tatuaje para indicar que han sido castrados. Luego hacen el corte. El plan es esterilizar a 500 de los macacos hasta agosto.

"No sería bueno que la población de monos aumentara aun más. Cuanto más animales tengamos, mayor será el número de problemas con la gente. No quiero que los monos resulten heridos en esos conflictos. Así que lo que estamos haciendo aquí es para proteger a los monos y la propiedad de las personas", comenta Supakarn Kaewchot, veterinaria.

El día después de la castración, los monos son liberados de nuevo en la ciudad. Después de todo, Lopburi no sería la misma sin ellos