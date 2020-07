¿Qué pasó?

La última vez que vieron a Vanessa Guillén, una soldado estadounidense de 20 años de edad y de origen mexicana, fue el 22 de abril, cuando estaba en la base militar de Fort Hood en Texas, Estados Unidos, donde estaba adscrita.

Tras la desesperación y la falta de conocimiento en el caso, los familiares de la joven militar exigieron al Congreso una investigación. Además, denunciaron que el Ejército ha estado encubriendo a los culpables de la desaparición de Vanessa, quien según sus sospechas, fue “asesinada por la misma persona que la acosaba sexualmente”.

En total, han pasado casi dos meses desde la desaparición y fue recientemente que las autoridades informaron el hallazgo de restos humanos, que podrían corresponder al cuerpo de la soldado desaparecida. Aunque no tienen certeza de esto, los médicos forenses se encuentran estudiando el ADN, para confirmar si pertenecen o no a Vanessa Guillén.

Familia exige respuestas: Acusa abuso sexual

Las últimas horas han sido realmente desesperantes para la familia de Vanessa Guillén, pues exigen respuestas por parte de las autoridades, ya que hasta ahora no cuentan con información de lo ocurrido.

Hasta ahora, la investigación revela que existen tres aristas a investigar, mismas de las que ellos no tienen detalles. Se trata del hallazgo de restos humanos -que hasta ahora no han sido identificados-, el suicidio de un soldado sospechoso y el arresto de una mujer que podría ser clave en la investigación.

Detrás de la desaparición de Vanessa, han surgido varios señalamientos de acoso sexual, por parte de un sargento en la base militar donde ella estaba adscrita. “Le dije a mi madre que uno de mis sargentos me estaba acosando sexualmente en Fort Hood. Mi madre intentó convencerme de que le diera el nombre de la persona que me estaba acosando, pero no quería meterme en problemas", dice la página de Facebook, que creó la familia para recabar información del paso, con base en la información que tenían.

"Mi madre me dijo que lo denunciaría por mi seguridad, pero le dije que conocía a otras mujeres soldados que habían denunciado acoso sexual y que el ejército de los Estados Unidos no les creía", añade el escrito.

Ante este escándalo, las autoridades han informado que no tienen constancia de ninguna denuncia de acoso sexual dentro de las bases militares, sin embargo, se encuentran investigando la veracidad de esta denuncia.

Sospechosos del caso Vanessa Guillén

Según revela BBC Mundo, el principal sospechoso de la desaparición de Vanessa Guillén, también miembro de las fuerzas armadas, se suicidó justo antes de que las autoridades lo detuvieran el miércoles.

Fue identificado como Aaron David Robinson, un soldado de 20 años de edad asignado a la compañía Alpha del Tercer Regimiento de Caballería en Fort Hood, quien, al parecer, le había confesado su culpa a Cecily Aguilar, de 22 años, quien está acusada de conspirar para la ocultación de pruebas y fue detenida por las autoridades norteamericanas.

La denuncia en su contra señala que Aaron David Robinson le confesó que había matado a una soldado a martillazos en las instalaciones de la base militar y que había trasladado el cuerpo -que ella reconoció como el de Vanessa Guillén- a una zona abandonada.

Según la investigación policial, Aaron le había pedido ayuda a Aguilar para deshacerse del cuerpo, utilizando un cuchillo de "tipo machete" para desmembrar el cadáver, que enterraron en tres fosas, que más tarde cubrieron con concreto para “no dejar rastros”.

Ahora, Aguilar, exesposa de un soldado que estuvo anteriormente destacado en Fort Hood fue trasladada a la cárcel del condado de Bell, a la espera de la formulación de cargos por los hechos.

Denuncias por acoso

El caso de Vanessa Guillén ha generado conmoción a nivel mundial, y sobre todo en Texas, donde la joven militar fue presuntamente asesinada. Esto ha provocado que otras mujeres hayan dado sus testimonios de acoso en las fuerzas armadas a través de la etiqueta en redes sociales #IAMVanessaGuillen (Yo Soy Vanessa Guillen).

La abogada de la familia Guillén, Khawam, dijo que la víctima le había dicho a su familia y a otros compañeros en la base, que estaba siendo acosada, pero que no llegó a presentar una denuncia formal por miedo a represalias.

"Ella temía hacerlo, porque el acoso sexual venía de sus superiores", dijo Khawam, sobre el caso, asegurando que jamás reveló el nombre del acosador.