Uno de los videos más impactantes de la semana se viralizó en las redes sociales. En él, se muestra cómo un enorme águila lleva en sus garras a un pequeño tiburón, pero, antes de desaparecer en el firmamento, la ave da una vuelta lenta por una playa de Carolina del Sur, sosteniendo a este depredador del mar.

Tras estar unos segundos en el aire, se puede notar cómo el tiburón intenta aletear con fuerza para liberarse de su enemigo, pero no obtiene resultados positivos. Luego de esto, se queda “tranquilo” ante su destino.

Muchos seguidores en redes spciales han debatido sobre si es o no un tuburón, o si se trata o no de un montaje. Información que, hasta ahora, no ha sido confirmada.

"Águila pescadora"

La escena, sin duda, parece sacada de una película de efectos especiales. A través de las redes sociales, los usuarios han quedado sorprendidos y, algunos de ellos, han especulado sobre si se trata de un tiburón pequeño, un delfín o un atún, esto porque se ve que tiene la aleta en forma horizontal y no vertical como lo suelen tener los depredadores marinos.

A pesar de estas teorías, no existe mucha información al respecto, que pueda confirmar el animal marino que sobrevolaba junto al ave y que, seguramente, se convirtió en su alimento.

El hecho ocurrió en la playa Myrtle Beach, en Florida, Estados Unidos, cuando una persona que estaba en el lugar, pudo captar el increíble momento -con una cámara convencional- hasta que el ave no se dejó ver más, por su lejanía.

Al parecer, el animal marino estaba en la superficie del mar, cuando de pronto el águila lo tomó de imprevisto. Por más esfuerzos que hizo la “víctima”, nunca pudo liberarse del águila, quien lo sostenía con fuerza.