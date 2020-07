La policía de Hong Kong afirmó que detuvo a por lo menos 180 personas, incluyendo siete bajo la nueva ley de seguridad nacional, luego de que miles de manifestantes desafiaran este miércoles la prohibición de marchar en el aniversario de la devolución del territorio a China.

La ley de seguridad de Estado en Hong Kong, adoptada el martes, permite reprimir cuatro tipos de delitos contra la seguridad del Estado: las actividades subversivas, la secesión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.

La policía de Hong Kong desplegó este miércoles un importante dispositivo en las calles de la ciudad que celebra el 23º aniversario de su devolución a China por parte del Reino Unido.

La marcha en la que participan tradicionalmente los hongkoneses en ocasión de este acontecimiento fue prohibida por primera vez por las autoridades.

Sobre los detenidos, la policía informó en su cuenta Twitter que estas personas fueron arrestadas por "participar en reuniones no autorizadas, alteración del orden público, posesión de armas y otras ofensas", precisando que hay siete arrestados "sospechosos de haber violado la ley de seguridad nacional".

#BREAKING : Over 180 have been arrested for participating in unauthorised assemblies, disorderly conduct, possession of offensive weapon and other related offences, including 7 for suspectedly violating #NationalSecurityLaw . Arrest action is underway. Stop breaking the law.

Una horas antes, la policía anunció que un hombre en posesión de una bandera a favor de la independencia de Hong Kong se convirtió en el primer detenido en el marco de la nueva ley promulgada en la víspera por el presidente chino Xi Jinping.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm