View this post on Instagram

Tiffany Cole era un rostro familiar para Carol y Reggie Sumner ambos de 61 años, antigua vecina de la pareja y nueva propietaria en el momento de que su mudanza a Jacksonville (Florida), en marzo de 2005. Cole y su novio Michael Jackson, fueron a Florida a finales de junio de 2005 para completar el papeleo del automóvil y se alojaron en el hogar de los Sumner. Poco después de esa visita, el 8 de julio de 2005, Cole de entonces 23 años y tres jóvenes aparecieron en la casa de los Sumner pidiendo usar el teléfono. Apenas entraron, empezaron a amenazar a la pareja y exigirles su tarjeta ATM y su número de acceso. Él y su esposa fueron atados y amordazados con cinta aislante, y fueron metidos en el maletero de su auto y conducidos hacia la frontera con Georgia, en donde, con los ojos vendados y atados, fueron empujados a una tumba profunda y enterrados vivos. Posteriormente Cole empeñó joyas y otros artículos robados de la casa de los Sumner, y la tarjeta ATM se utilizó para obtener más de $1000 dolares en efectivo. Tres del grupo fueron seguidos hasta un hotel en Carolina del Sur por el uso de la tarjeta en un cajero automático y detenidos allí. En el juicio de una semana en octubre de 2007, el jurado deliberó en menos de 90 minutos antes de encontrar culpable a Cole. Cinco meses después, un juez dictó dos sentencias de muerte por el secuestro y los asesinatos, y una condena de 45 años de cárcel. Ella espera su ejecución en la Institución Correccional de Lowell.​ Michael Jackson y Alan Wade también recibieron dos condenas a muerte y esperan su ejecución. Bruce Nixon de 18 años, quien había llevado a la policía a los cuerpos y testificó en contra de los otros, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 45 años de prisión.