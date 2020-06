¿Qué pasó?

Un dramático hecho ocurrió en la localidad de Guaymallén, en Argentina. Se trata de una mujer de 72 años que se encuentra en riesgo vital tras ser golpeada y abusada sexualmente por desconocidos, quienes ingresaron a su casa para asaltarla.

La víctima fue encontrada por uno de sus hijos en la madrugada del pasado sábado. Según relató a la policía local, el familiar la encontró inconsciente en el baño mientras se desangraba.

Luego del ataque, la anciana fue reanimada en el hospital, pero su cuadro clínico es considerado grave debido a las lesiones en su contra, por lo que permanece internada e intubada.

¿Qué dijeron los investigadores?

La fiscal Claudia Ríos señaló que "la víctima tuvo fractura en la base del cráneo y en la región de la nariz. Además presentaba lesiones en las mamas y heridas de gravedad en la región vaginal. El forense dijo que corre riesgo su vida", según declaraciones entregadas al canal argentino El Siete.

La persecutora agregó que el delito fue catalogado en un principio como "homicidio agravado por violencia de género y criminis causa -matar para garantizar el robo-, abuso sexual y robo", ya que fue sustraída la moto que guardaba uno de los hijos en la casa.

Captura El Sol

El testimonio de la familia

En diálogo con el mismo canal, el hijo de la víctima desmintió presuntas amenazas que están bajo investigación.

"He escuchado muchas cosas de que ha sido por deudas y eso no es así. También he visto que han pasado información falsa", manifestó el hijo.

Asimismo, otra hija de la víctima dialogó con el diario El Sol e indicó que estaba impactada por lo sucedido y que su madre había cobrado hace pocos días su jubilación, pero que no almacenaba su dinero en la casa.

Los efectivos policiales desplegaron un procedimiento para dar con el paradero de el o los responsables, pues aún se desconoce el número de los involucrados en el delito.