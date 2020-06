¿Qué pasó?

Una persona resultó muerta y otra herida en un tiroteo en un mitin del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) en la ciudad de Louisville, en Kentucky, Estados Unidos, dijo la policía.

El incidente ocurrió el sábado en el parque Jefferson Square en el centro de Louisville, donde los manifestantes se reúnen desde hace semanas para protestar por el asesinato de Breona Taylor, una mujer afroestadounidense.

Taylor y Floyd

La muerte de Taylor en marzo contribuyó a alimentar una campaña contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, que estalló con la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano muerto por asfixia por un policía que lo acababa de detener.

Sus gritos de "no puedo respirar", mientras era sometido por el agente, se han convertido en el motor de una campaña contra el racismo que se ha extendido por el mundo.

"Grupos patriotas armados"

El alcalde de Louisville, Greg Fischer, dijo que estaba "profundamente entristecido por la violencia".

I am deeply saddened by the violence that erupted in Jefferson Square Park tonight, where those who have been voicing their concerns have been gathered. It is a tragedy that this area of peaceful protest is now a crime scene. 1/2 — Mayor Greg Fischer (@louisvillemayor) June 28, 2020

Antes del tiroteo, Fischer había instado a contramanifestantes a permanecer lejos del parque, después de que el periódico local Louisville Courier Journal informara de que "grupos patriotas armados" planeaban enfrentarse a los manifestantes.

¿Qué dijo la policía?

“Alrededor de las 9 de la noche, hubo reportes de disparos en el parque Jefferson Square. Luego recibimos llamadas que alertaban que el personal del Departamento del Sheriff estaba en el parque tomando medidas para salvar la vida de un hombre que, finalmente, murió en el lugar”, indicó el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville en Twitter.

“Poco tiempo después, recibimos un informe de otra víctima de disparos en el Centro de Justicia. Esa persona fue llevada al Hospital Universitario con lesiones que no ponen en peligro su vida”, añadió la policía, comunicando que durante este domingo entregaría más antecedentes sobre el caso.