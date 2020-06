¿Qué pasó?

Un fuerte y desgarrador testimonio fue publicado a través de las redes sociales por Óscar Gómez, un argentino que padece de asma crónica y que recientemente se contagió con Covid-19. En el clip, el hombre asegura estar “condenado a muerte”, luego de que en el hospital donde está internado, le “negaran” el uso de plasma para salvar su vida.

“Hola gente. Hoy me enteré de que soy un condenado a muerte. Tengo coronavirus. Pregunté a diferentes enfermeros y doctores sobre el plasma que salva vidas. Me dijeron que en este hospital no se usa. Uno, como disculpándose, me dijo: 'No es para nosotros, es para otro tipo de gente. Guardan y usan el plasma para políticos y ricos", aseguró en el video que ya ha sido compartido más de 34 mil veces en la plataforma digital.

Un llamado de emergencia

Desde la camilla del Hospital Santojanni y con una mascarilla de oxígeno, Óscar decidió contar el calvario que vive, luego de haber sido diagnosticado con Covid positivo. Con su testimonio también aumentó la polémica a nivel nacional, sobre la demanda y el uso de plasmas en pacientes infectados.

En el clip, el argentino compara su grave situación con la del primer intendente de Lomas de Zamora, a quien sí le aplicaron tratamiento con plasma y quien ahora se encuentra en recuperación: “A un político que es asmático también, ya en el primer día le pusieron plasma, le dieron los remedios que le tenían que dar y está mejor”, apuntó.

Noelia Gómez, hija de Óscar, publicó en su cuenta Facebook que la habían contactado desde el ministerio de salud para informarle que su padre comenzaría con el tratamiento de plasmas. Sin embargo, posteriormente la joven de 26 años de edad denunció que su padre no ha sido trasladado ni le han comenzado ningún tratamiento.

“Nosotros seguimos esperando el plasma para mi papá, el traslado de hospital si es necesario ya que no nos dan ninguna solución en el que está. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Todos somos humanos, no esperen a que sea tarde. Ya no sabemos con quién hablar. Necesitamos ayuda”, escribió.

¿Qué dijo la clínica sobre este caso?

Según información recogida por el diario Clarín, por el momento, Oscar no recibirá ningún tratamiento con plasma de recuperados porque hay otras 9 personas en grave estado que, según el comité de salud de ese hospital, sí cumplen con los requisitos de aplicación.

"Este paciente, Oscar, está en una sala de Covid-19 junto a otras 65 personas. Está saturando bien de oxígeno. Hablé con los terapistas y ellos no consideran que requiera asistencia respiratoria. De seguir así, no es candidato. Pero no hay un protocolo, el comité lo definirá para los pacientes que considere", explicó a Clarín el director del hospital, Federico Charabora.

Según explica Charabora, “no es una asignación a dedo (...) No pasa lo que se está diciendo de 'a uno sí y a otros no'. Tenemos enfermeras y médicos infectados en el Santojanni y a ellos no les dimos plasma. Es una decisión clínica", enfatizó.

Donaciones de plasma

La demanda en donaciones de plasma es cada vez más alta y, ante este panorama, el ministro de Salud, Fernán Quirós, pidió a los recuperados que donaran su plasma para el tratamiento de nuevos pacientes con la enfermedad.

Aunque se trata de un proceso experimental, muchos centros médicos han comenzado con este tratamiento, par evitar que la tasa de mortalidad por la pandemia siga en aumento.

Este tratamiento, según el protocolo argentino, no es usado en todos los pacientes hospitalizados con Covid-19. Según destaca el diario argentino, sólo reciben plasma quienes están en estado grave, cuando la saturación de oxígeno bajó a menos de 93%, presentan infiltración pulmonar (agua en los pulmones) y los resultados de laboratorio son perjudiciales en Proteína C Reactiva y ferritina, entre otros valores.

Esto quiere decir que es una decisión clínica que además, es tomada por un comité médico dependiendo del estado de salud de cada paciente.

Ver cobertura completa