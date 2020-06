¿Qué pasó?

Este miércoles en cadena nacional, Nicolás Maduro aseguró que para el año 2022, está dispuesto a someter su mandato a un referéndum revocatorio, si el pueblo lo solicita a través de la recolección de firmas.

Asimismo, resaltó que “en Venezuela decide el pueblo, a través de su voto, más nadie, no es Donald Trump, no es Joe Biden, no es un grupo de golpistas”, esto luego de que el gobierno de Estados Unidos le exigiera a Maduro salir del poder y darle la “libertad a Venezuela”.

#LoDijo el Pdte. @NicolasMaduro "En Venezuela quien decide, quien pone, quien quita es el soberano pueblo de Venezuela, a través de su voto, más nadie, no es Donald Trump, no es Joe Biden, no es un grupo de golpistas” pic.twitter.com/SDqso13pNb — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) June 24, 2020

¿Qué dijo Nicolás Maduro?

El oficialista, quien terminaría su mandato presidencial el próximo 19 de abril de 2023, destacó que “El 10 de enero del año 2022 se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referendo revocatorio contra el presidente. Tengan la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo”, afirmó.

“Si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución (...) iremos a referendo revocatorio a medirnos en las urnas electorales y será el pueblo quien decida. En Venezuela quien decide, quien pone, quien quita es el soberano pueblo, a través de su voto, más nadie, no es Donald Trump, no es Joe Biden, no es un grupo de golpistas”, agregó.

Además, aseguró que su gobierno es “democrático” ya que él fue “elegido” por el pueblo: “Estoy aquí como presidente constitucional, con esta banda, ejerciendo mis funciones como jefe de Estado y jefe de gobierno porque hubo un pueblo que votó y decidió. La única forma de salir de aquí es que el pueblo decida con su voto si me quedo o me voy. Yo acataré feliz, acataré democráticamente lo que el pueblo decida, cuándo lo decida, en su momento”, resaltó.

La opción del referéndum revocatorio fue intentada por la oposición venezolana en el año 2016, cuando el líder opositor Henrique Capriles Radonski anunció la recolección de 409.313 rúbricas de los ciudadanos, el doble de lo que exige la Constitución de Venezuela, para comenzar el proceso revocatorio. Aún así, las elecciones para sacar a Maduro del poder no se llevaron a cabo.

Próximas elecciones parlamentarias

El país llanero se enfrentará en diciembre a unas nuevas elecciones parlamentarias, luego de que en 2015 las ganara la oposición del país, logrando obtener la mayoría de los curules dentro del Asamblea Nacional.

“El nuevo CNE se ha instalado y va haber una nueva convocatoria de elecciones parlamentarias. Venezuela tiene que dirimir sus diferencias políticas, ideológicas así como las diferencias de proyectos, liderazgos y de ideas por un solo camino, el camino electoral, el camino de los votos”, dijo el mandatario desde el Panteón Nacional.

El nuevo CNE se ha instalado y va haber una nueva convocatoria de elecciones parlamentarias. Venezuela tiene que dirimir sus diferencias políticas, ideológicas por un solo camino, el camino electoral, dijo el Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/aHC4x5RT33 — Prensa Presidencial (@PresidencialVE) June 24, 2020

“A ese gran pueblo que quiere democracia, yo le digo 'preparémonos', porque este año por obligación constitucional debemos ir a un proceso electoral (...) votos sí, balas no, Constitución sí, golpe no, unión nacional sí, confrontación estéril no”, indicó, informando además que Venezuela no solo se enfrentará a las urnas electorales en diciembre de este año, sino también en el 2021, cuando el pueblo deberá elegir a los gobernadores.