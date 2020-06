¿Qué pasó?

La tarde del martes se conoció el asesinato de la pequeña Naiara Ortíz, una menor de casi dos años de edad que llegó a un hospital de la ciudad de Mendoza, Argentina, con graves fracturas de cráneo, costillas y hematomas internos en hígado y estómago. Por esta razón, la madre de la víctima y su pareja fueron detenidos, luego que las autoridades los señalaran como responsables de esta brutal golpiza.

Tras la muerte de la niña, el padre biológico, Gabriel Domínguez, se pronunció asegurando que se trata de un “momento muy difícil, no entiendo tanta maldad hacia un ser tan inocente”,se lamentó al enterarse de la noticia.

No podía verla desde hace meses

Desde hace meses, el padre biológico de la pequeña no podía ver a su hija, ya que la madre había cortado todo contacto con él, luego de haber iniciado una nueva relación sentimental. Fue entonces, por medio de las noticias y las redes sociales, que el hombre se enteró de lo que había ocurrido con Naiara.

“No la veía desde hace tres meses. Desde que ella (la madre) se puso en pareja me bloqueó de todos lados. Lo poco que sabía era que estaba bien”, aseguró el padre, resaltando que tampoco pudo asistir al entierro ya que tampoco le avisaron que había muerto. Así consignó TN en su portal web.

"Me entero por Facebook. El hermano de la mamá de la nena me etiqueta en una publicación en la que decían que la iban a extrañar. Me dijo que había estado jugando y se descompuso”, se lamentó Domínguez.

A través de esta misma plataforma digital, el hombre aprovechó de expresar su tristeza: “Mi hija querida, mi princesa, después de tanto misterio e incertidumbre acabo de saber de la manera que te arrebataron la vida (...) Esto no va quedar así, mi amor. Los que te hicieron esto tienen que pagar. Que no sea solo un caso más. Me quitaron un pedazo de mi corazón”, escribió.

Detenidos

Naiara ingresó el sábado a un hospital en grave estado de salud y su madre, María Isabel Ortíz, dijo a los médicos que se había descompensado por un cuadro de deshidratación. Un día después murió y la autopsia reveló que tenía graves heridas internas, las cuales provocaron la muerte de la menor de edad.

Hasta el momento, María Isabel Ortíz y su pareja, Miguel Ávila, están siendo investigados, pero no han querido declarar sobre lo ocurrido. Actualmente ambos están detenidos e incomunicados por el homicidio agravado por el vínculo y con alevosía de la niña y podrían recibir una pena perpetua.