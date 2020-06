El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que su exasesor de seguridad nacional, John Bolton, pagará un "alto precio" por la publicación de sus memorias, cuyo contenido el mandatario tachó de ilegal.

"Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto a pagar", tuiteó Trump.

Añadió que "le gusta lanzar bombas sobre las personas y matarlas. ¡Ahora le lanzarán bombas!"

En la misma red social expuso que "GRAN TRIBUNAL GANA contra Bolton. Obviamente, con el libro ya entregado y filtrado a muchas personas y a los medios de comunicación, nada que el juez altamente respetado podría haber hecho para detenerlo ... PERO, se hicieron declaraciones y fallos fuertes y poderosos sobre DINERO y CLASIFICACIÓN DE ROMPIMIENTO".

