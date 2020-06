¿Qué pasó?

Melina Tarantino es la madre de esta pequeña niña de cinco años de edad, quien se convirtió en el primer caso de coronavirus y Kawasaki en Argentina. Para ambas, fueron días muy difíciles, hasta que le diagnosticaron la enfermedad en el Hospital Gutiérrez de la localidad de Billinghurst, provincia de Buenos Aires, lugar donde fue atendida por personal médico calificado.

La historia de esta familia inició el 6 de mayo, cuando la niña Renata Bastos comenzó a sentir un gran malestar en su cuerpo. “El 8 de mayo arrancó con fiebre por primera vez. Al día siguiente la llevé a la guardia porque tenía 41 grados y casi no podía caminar. Le sacaron sangre y no me dieron ningún diagnóstico en particular”, explicó la madre de la menor en diálogo con Crónica.

En busca de un diagnóstico

“El 11 volví a llevarla porque seguía con mucha fiebre y ahí me dijeron que tenía infección urinaria. Yo me quedé pensando... ¿pueden ser tantos síntomas por infección urinaria? Ella estaba con todos los ganglios, manos y pies inflamados. Su pancita parecía la de una embarazada. Después me dijeron que era apendicitis, y por este motivo tenía que ser trasladada a otro hospital”, reveló Melina sobre los primeros días de angustia junto a su pequeña niña.

Tras varios exámenes, los médicos determinaron que no se trataba de apendicitis por lo que terminaron dándole el alta: “Nos volvimos a casa pero la nena seguía mal, no tenía fuerzas en su cuerpo”, enfatizó.

En medio de la desesperación, Melina decidió no rendirse y continuó buscando opiniones médicas. Fue entonces cuando llegó al Hospital Gutiérrez que, por primera vez, le realizaron un hisopado a ambas para ver si tenían coronavirus.

“Nos quedamos 15 días aisladas. A mi hija la revisaron, le sacaron sangre y salió que tenía neumonía y una infección”, relató. Pero el panorama cambió el 20 y 21 de mayo cuando le entregaron los resultados médicos de Renata: “Mi hija dio positivo por coronavirus, salió que también tenía el síndrome de Kawasaki, y a mí el test de Covid-19 me dio negativo”, señaló.

Primer caso en Argentina

“Cuando nos enteramos de la noticia lloramos todos, no podíamos creerlo. Me empecé a preguntar todos los porqué del mundo”, recordó. Pero la historia de Melina y su hija terminó de la mejor forma posible, ya que la menor de edad logró recuperarse y salir del peligro que significa la enfermedad.

“El 9 de junio le dieron el alta de coronavirus. Ahora la verdad es que está increíble, está de 10”, dijo la madre feliz de tener nuevamente a su hija con la energía de siempre.

