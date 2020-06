¿Qué pasó?

Los meses de cuarentena no han sido sencillos para nadie y mucho menos para los trabajadores independientes, quienes no han podido lograr tener un ingreso seguro en medio de la pandemia y la emergencia sanitaria.

Ante este panorama, la argentina condenada a cadena perpetua Nahir Galarza se ha propuesto dar una mano a quienes más lo necesiten, esto con ayuda de un nuevo emprendimiento: "Cuando empezó la cuarentena se hizo más evidente la necesidad que pasan algunas personas, me propuse que debía ayudar con lo que tuviera a mi alcance", dijo la joven de 21 años detenida por el asesinato de su novio en el año 2017. Así consignó Crónica en su página web.

Pulseras a la venta

Nahir Galarza, condenada a cadena perpetua por la muerte de Fernando Pastorizzo, reveló que está confeccionando y vendiendo pulseras y otros accesorios desde la cárcel, para recaudar dinero y donarlo a organizaciones sociales durante la pandemia de coronavirus.

"Tenía materiales para armar pulseras tanto de acero quirúrgico como de hilo encerado" porque es "algo que me gusta hacer". Fue un amigo que la visitaba en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de la ciudad de Paraná, quien le llevó "bastantes cosas", para iniciar con este emprendimiento de ayuda social.

"Empecé a hacer y regalaba a mi familia y acá adentro a compañeras y de otros pabellones, después me pedían que les haga para regalar a sus familias y me pagaban", relató.

Una forma de trabajo que decidió sacarle más provecho, cuando inició el aislamiento social. “Se me ocurrió vender pulseras afuera" y donar el dinero "a distintos lugares" de la capital entrerriana, dijo la joven argentina.

"Sentí que podía ser más útil desde la situación en la que estoy, le conté a mi compañera (de pabellón) y empezamos a confeccionar pulseras y bolsas, mi madre va comprando todo y ella maneja" las páginas de Facebook e Instagram por donde se promocionan los productos, explicó.

En lo que se refiere a la pena que está cumpliendo por la muerte de su novio, Nahir reiteró que no es "una asesina" y que la "siguen condenando por algo que nadie quiere admitir": "Asesino es el que mata por placer, mi situación no fue así, ni el contexto ni el día del hecho. En algún momento me van a escuchar", concluyó.

Ver cobertura completa