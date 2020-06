El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la ola de protestas que afectan a su país, todo tras la muerte, a manos de la policía, del ciudadano afroamericano George Floyd.

Y es que el día sábado se realizaron multitudinarias marchas contra el racismo en distintas ciudades de ese país y también en otras naciones.

Una de las más masivas ocurrió en Washington DC, frente a la Casa Blanca.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario se refirió a la marcha.

“Mucho menos gente en (Washington) DC de lo previsto. La Guardia Nacional, el Servicio Secreto y la Policía de DC han estado haciendo un trabajo fantástico. ¡Gracias!”, puso en la red social.

Much smaller crowd in D.C. than anticipated. National Guard, Secret Service, and D.C. Police have been doing a fantastic job. Thank you!