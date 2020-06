¿Qué pasó?

Una nueva jornada de manifestaciones contra el racismo y la violencia policial se registran durante este sábado 6 de junio en Washington DC, Estados Unidos, ciudad donde -en esta oportunidad- se ha reunido una gran cantidad de personas.

Las multitudinarias protestas se han intensificado en los últimos días a raíz del fallecimiento de George Floyd, todo esto, incluso, en medio de la pandemia por coronavirus.

Nueva jornada de protestas

Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el día de ayer expresó que "esperemos que George esté mirando hacia abajo en este momento y diciendo que esto es algo grandioso para nuestro país".

Sin embargo, sus comentarios sobre George Floyd fueron interpretados como una manera sorprendente de relacionar la "recuperación ecónomica de Estados Unidos" con el drama que sacude al país.

En esta línea, miles de personas salieron a las calles nuevamente y se congregaron en distintas partes de Washington, zona donde, además, se encuentra resguardada la Casa Blanca.

Revisa aquí algunos videos

Washington, DC pic.twitter.com/q7dFXShTGk — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) June 6, 2020

Washington, DC this hour pic.twitter.com/CgkyQB3wUV — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) June 6, 2020

Washington, DC this hour starting to fill in pic.twitter.com/4l3Ngd8y8U — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) June 6, 2020

#GeorgeFloyd gritan los manifestantes en las marchas en #WashingtonDC exigiendo el fin de la brutalidad policial contra los afroestadounidenses. Una marea humana en la capital de #EEUU clama por justicia bajo la consigna #NoJusticeNoPeace pic.twitter.com/Qk2uz0FslD — Alina Dieste (@AlinaDieste) June 6, 2020

The inspiration I needed today. Peaceful protest headed from the Court House in Arlington, Va to Downtown Washington, DC.



Hope you can feel some of it too. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/sFINK9MaWk — QuitMyDayJ0b (@QuitMyDayJ0b) June 6, 2020

From my apartment window in Virginia by Arlington Cemetery and Iwo Jima memorial heading toward DC. Impressive! pic.twitter.com/8Ckqjvsd09 — Doug Stanglin (@dstanglin) June 6, 2020

Thousands protesting outside Lincoln Memorial in #WashingtonDC today for #BlackLivesMatter. Definitely biggest day of George Floyd protests here.



You can see Reflecting Pool and Washington Monument in background: pic.twitter.com/TwgjAEPoLf — Joyce Karam (@Joyce_Karam) June 6, 2020

Ver cobertura completa