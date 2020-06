La policía de India arrestó a un hombre acusado de causar la muerte de una elefanta embarazada, que habría fallecido luego de morder una piña rellena de explosivos el pasado 27 de mayo.

Según informan los medios locales, el animal de 15 años no pudo comer después de la lesión y murió en un río en Pallakad, al sur del estado de Kerala, precisó la oficial forestal estatal Surendra Kumar.

Tras el arresto del hombre, las autoridades de ese país se encuentran investigando si el sujeto es un cazador furtivo o un granjero que quería matar al elefante para evitar que dañara los cultivos, consignó la CBS.

Los funcionarios de la policía, además, detallaron que la muerte del animal habría sido ocasionada por una "bomba de cebo" hechas de alimentos rellenos con explosivos, las cuales son comunes en la India, particularmente en los estados del sur, y se utilizan principalmente para cazar jabalíes.

La muerte del elefante causó indignación entre los activistas por los derechos de los animales. BBC News informó que Ratan Tata, uno de los principales empresarios de la India, dijo que "la justicia debe prevalecer".

La estrella de cricket india Virat Kohli, también se pronunció al respecto y calificó el asesinato de "acto cobarde". Por su parte, Maneka Gandhi, un exministro del partido gobernante Bharatiya Janata, describió la muerte como impactante y exigió un castigo severo para los responsables.

Un hábitat cada vez menor y un aumento en el número de elefantes salvajes en los últimos 15 años han llevado a estos animales hambrientos a ingresar a las aldeas, donde a veces dañan los cultivos y atacan a los residentes.

