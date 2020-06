Dos guardias nacionales resultaron heridos después de ser impactados por un rayo mientras cumplían servicio en el Parque Lafayette, cerca de la Casa Blanca, el pasado jueves 04 de junio y en medio de las protestas por el asesinato de George Floyd.

Según el medio CBS News, los funcionarios fueron trasladados de inmediato a un hospital

cercano con lesiones leves. De hecho, aseguraron que se encuentran fuera de peligro y en recuperación.

WUSA, canal perteneciente a la cadena CBS, informó que el clima obligo a retirarse a muchos manifestantes durante la noche del 4 de junio, pero algunos permanecieron en el área de Lafayette Square pasada la medianoche a pesar del clima y la fuerte lluvia suscitada.

El medio precisó que, además de mantenerse en estado de alerta por las manifestaciones, la ciudad también estaba en alarma debido a posibles inundaciones, producto a las condiciones climáticas anunciadas.

De acuerdo a información difundida por otros medios locales, los guardias nacionales no habrían sido los únicos impactados por un rayo. Imágenes publicadas por WUSA muestra un dramático video donde se observan relámpagos golpeando el Monumento a Washington y sus alrededores.

La capital de Estados Unidos levantó el toque de queda el jueves por la noche después no presentarse protestas ni detenidos el miércoles 03 de junio en la localidad, informó el alcalde Muriel Bowser.

Shortly after midnight, #DCsBravest received a call for a report of 2 military personnel suffering the effects of a nearby lighting strike within the Lafayette Park perimeter. Both were transported with non life threatening injuries. pic.twitter.com/JvwRIHk74k