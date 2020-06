View this post on Instagram

"No estaba haciendo nada. Solo estaba sentado allí y a punto de comer", declaran los familiares de Giovanni López, un hombre de 30 años que falleció tras ser violentamente arrestado por la policía en #México. ¿El motivo? Cerca de una docena de agentes policiales decidieron detener al hombre en Jalisco por no llevar mascarilla, medida que es obligatoria en dicho país. En las imágenes viralizadas, se ve cómo los policías golpean a Giovanni mientras las personas que lo acompañaban pedían que lo liberaran. Tras la detención, la familia del hombre asegura que no supieron nada de él, hasta que les avisaron que había sido trasladado de urgencia al Hospital Civil de Guadalajara, donde falleció ese mismo día. Desde el Servicio Médico Legal, indicaron que Giovanni había recibido múltiples golpes y un tiro con arma de fuego en la pierna izquierda. El hecho desató violentas protestas en el país, donde los manifestantes exigen justicia para el joven que falleció el pasado 5 de mayo.