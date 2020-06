¿Qué pasó?

Luego de una semana de manifestaciones en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, Meghan Markle decidió romper el silencio y referirse a lo ocurrido, asegurando que se trata de un hecho devastador.

“Sé que saben que las vidas de los negros importan. Lo único malo es no decir nada”, alentó la exduquesa de Sussex en una grabación, donde admitió que estaba muy nerviosa de pronunciarse al respecto, pero consideró que el silencio era mucho peor: "Quería decir lo correcto, pero estaba nerviosa por si se tergiversaba. Pero me dí cuenta de que lo único incorrecto es no decir nada". Así consignó Elle en su página web.

Durante su discurso no solo se refirió a lo ocurrido con Floyd, sino también a otras personas afroamericanas que han muerto en manos del racismo en el país norteamericano: "La vida de George Floyd importaba y la vida de Breonna Taylor importaba y la vida de Philando Castile importaba y la vida de Tamir Rice", dijo.

Unión y apoyo colectivo

Durante su infancia, Meghan Markle vivió los violentos disturbios en Los Ángeles, por el juicio que absolvió a los policías que asesinaron al afroamericano Rodney King, un hecho al que se refirió en el video: “Lamento que de alguna manera no hayamos llevado el mundo al lugar que merecen. No puedo imaginar que tengan una diferente versión de la misma experiencia”. Sin embargo, destacó que en esa época, como ahora, hubo momentos de gran solidaridad. “Estamos viendo comunidades que se unen y se apoyan. Y ustedes van a ser parte de este movimiento”, enfatizó.

Markle aprovechó para llamar a la acción política a meses de las elecciones presidenciales: “Ustedes van a liderar con amor, van a liderar con compasión, van a usar su voz. Van a usar su voz de una manera más fuerte de lo que nunca han sido capaces, porque la mayoría de ustedes tienen 18 años o van a cumplir 18 años, así que van a votar”, expresó.

“No toleraré el racismo”

En el año 2012, Meghan Markle fue parte de una campaña contra el racismo, donde utilizó una polera en la que se leía el mensaje “No toleraré el racismo”. En el clip, la exduquesa envió un fuerte mensaje de concientización hablando desde su propio experiencia y explicando los “problemas” que ha tenido que enfrentar por tener un color de piel más oscuro.

Ver cobertura completa