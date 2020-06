Una publicación de la cuenta oficial de la familia real británica sorprendió a todos la mañana de este 1 de junio: la reina Isabel II aparece montando un caballo en los jardines del castillo de Windsor.

Es la primera aparición de la monarca dos meses y medio después del día que debió abandonar el palacio de Buckingham. Ese 19 de marzo, salió junto a sus dos perros Candy y Vulcan rumbo al que sería su refugio durante la cuarentena por el coronavirus.

En la nueva publicación se ven dos fotos de la reina Isabel sobre un Fell Pony de 14 años, llamado Fern. Allí se especifica que el paseo se produjo el fin de semana.

🐴 The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3