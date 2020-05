¿Qué pasó?

Desde hace varios días que Estados Unidos vive una situación de alta tensión y no precisamente por el coronavirus.

Y es que la muerte del hombre afroamericano, George Floyd, a manos de cuatro agentes de la policía en Minneapolis, ha movilizado a la ciudadanía.

Arco y flecha

En las últimas horas se ha viralizado un video de un hombre que, en medio de una manifestación, en Salt Lake City, estado de Utah, paró su auto y amenazó a la gente sacando un arco y flecha.

El individuo fue rápidamente reducido en el lugar, quitándole su equipo deportivo.

Según reportó el sitio TMZ, los manifestantes le prendieron fuego a su auto y luego fue detenido por la policía.