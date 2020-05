¿Qué pasó?

El día acordado para salir de Perú caminando era el 28 de abril. Una decisión que fue tomada en medio de la crisis del coronavirus que los había había afectando durante las últimas semanas, ya que la mayoría de ellos se quedaron sin trabajo, y por ende, sin dinero para la comida y el arriendo.

Al menos 12 personas habían acordado encontrarse en la Plaza Norte de Lima, para ir juntos en esta travesía rumbo a Venezuela, pero las cosas no salieron como lo esperaban. Una pausa en la carretera, en medio del cansancio, provocó la muerte de tres personas, luego de que un camión los atropellara, durante la noche.

Emiliano Villasana y su pareja estaban en este grupo. Sin embargo, lograron vivir para contar lo terrible y sacrificado que ha sido su regreso al país que los vio nacer, en una entrevista realizada para la BBC Mundo.

Un largo y agotador camino

Los venezolanos coordinaron su viaje a pie, a través de un grupo de WhatsApp que surgió en una página de Facebook para venezolanos residentes en Perú. Una vez que se encontraron, comenzó la caminata en caravana.

"Había mucha gente caminando: peruanos con niños, mucha gente que se iba a sus provincias, además de los venezolanos", afirma Villasana. "Descansábamos un ratico y nos pasaban como cinco grupos. La gente se está yendo a diario", reveló.

"Estábamos locos por irnos", admitió Villasana, que recuerda el cansancio del tercer día, cuando caminaron hasta más tarde de lo normal porque Google Maps les calculó mal el camino. Fue entonces cuando uno del grupo dijo que no podía más.

El resto se negó a dejarlo solo así que, todos acordaron detenerse y pasar la noche al lado de aquella carretera que cruza el desierto peruano. “¿Cómo lo íbamos a dejar solo?”, dijo Emiliano Villasana, de 25 años, quien aprovechó también de descansar junto a su pareja.

Muerte y heridos

Eran aproximadamente las 22:30 cuando decidieron quedarse en el camino a descansar un poco, para al día siguiente continuar con los más de 3.000 kilómetros de caminata que le quedaban, atravesando Ecuador y Colombia, hasta llegar a Venezuela.

Los 12 se acostaron a la orilla de la carretera en fila. Villasana recuerda que dormía con los pies encogidos: "Pero claro, eso cansa, entonces decidí estirarlos (...) ¡Recógelos!", se dijo, así que decidió hacerle caso a medias: "Recogí un pie y dejé el otro".

A las 5:00 de la mañana, el dolor y los gritos los despertaron a todos: Un camión cisterna les había pasado por encima. Para Villasana, el orden en que se ubicaron decidió el destino de cada uno de ellos: "Murieron los tres primeros de la fila", dijo.

El accidente no solo había terminado con el viaje de este grupo de venezolanos sino también, había convertido la situación en una verdadera tragedia para todos.

Villasana y su pareja quedaron heridos

Villasana despertó por el fuerte dolor en la pierna que dejó extendida: "Pensaba que me la había volado. La tenía arropada y no quería vérmela", recuerda.

Su pareja también fue herida por el camión, de hecho, una de sus piernas se fracturó. Ambos fueron trasladados de emergencia a un hospital de la zona, donde fueron atendidos por el personal médico.

Él no pudo continuar el camino, sigue recuperándose de las graves heridas que dejó el accidente y su pareja, está esperando por una operación. Sus planes de regresar a casa, donde los esperan sus hijos, se encuentra detenido por ahora.

"No sé si están pasando estas cosas porque Dios no quiere que uno no se vaya o no sé…", reflexionó para el medio internacional, asegurando que su mayor deseo es retornar a su país. "Con tantas cosas que me han pasado, yo digo: ¿Cuándo me irá a llegar la suerte a mí?", dijo.

