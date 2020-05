Desde el pasado 20 de marzo, se encontraba vigente en Sri Lanka una cuarentena obligatoria, como parte de las medidas tomadas para evitar la aglomeración de personas y, con esto, la propagación de la pandemia del coronavirus.

Ahora que los casos de Covid-19 se han reducido, las autoridades de este pequeño país insular, ubicado al sur de la India, comenzaron a flexibilizar las medidas de seguridad y, para ello, dieron la orden de abrir las licorerías, mismas que estuvieron abarrotadas de personas, quienes deseaban surtirse de licor, antes de que comenzara nuevamente el toque de queda nocturno.

Luego que el gobierno de ese país anunciara la apertura de estas tiendas expendedoras de licores, los habitantes salieron en cuestión de minutos para hacer sus compras. El resultado fue que la capital colombo colapsó totalmente con largas filas a las afueras de los locales.

En este escenario, la policía intentó fiscalizar el distanciamiento social, cosa que no siempre logró en medio de tantas personas.

A través de su cuenta Twitter, el blogger y comentarista Loshan Arvloshan sorprendió a sus miles de seguidores al mostrar primero una postal del congestionamiento vehicular en la capital, donde se podía evidenciar gran presencia de personas en las calles tras el levantamiento de la cuarentena.

“Congestión de tráfico en #Colombo, duplicación de carreteras. Veo esto después de 2 meses ¿La razón? Mira este hilo”, escribió junto a la postal.

Traffic congestion in #Colombo Duplication road. Seeing this after 2 months. Reason ? You know ;) Check out this thread #SriLanka pic.twitter.com/tY7F7RROmc

La razón muy pocos se la imaginaron. Se trataba de un colapso por la compra de bebidas alcohólicas. “Larga cola frente a un supermercado que vende licor. No estoy seguro de que la policía esté revisando sus NIC”, fue el mensaje que acompañó su publicación.

Long queue in front of a super market which sells liquor.

I'm not sure the Police are checking their NIC Last digits.#Colombo #SriLanka #curfew pic.twitter.com/ETZdvRNfZp