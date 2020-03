¿Qué pasó?

La agencia internacional de noticias AFP cifró en más de 7.000 las víctimas fatales que, hasta ahora, ha cobrado el coronavirus en todo el mundo.

Después de China, país de origen de la enfermedad, la nación con mayor cantidad de muerte es Italia, luego que esta mañana se confirmara el deceso de 2.158 personas a causa del covid-19, 1.420 de ellas solo en la región de Milán, Lombardía.

Más pruebas

En este escenario, la Organización Mundial de la Salud hizo envío de más de 1.5 millones de nuevas pruebas para la detección del virus a 120 países, mientras aseguraron que se encuentran trabajando con empresas para aumentar la disponibilidad de estas.

Ante la inevitable preocupación por la rápida propagación del coronavirus, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que "la forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión, y para hacer eso debes hacer pruebas y aislar".

En este sentido apuntó: "No puedes combatir un incendio con los ojos vendados y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado (...). Tenemos un mensaje simple para todos los países, hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas".

