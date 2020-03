¿Qué pasó?

"Las instituciones me han abandonado, Italia me ha abandonado", denunció el actor italiano Luca Franzese, quien aseguró haber pasado 24 horas encerrado con el cadáver de su hermana, víctima del coronavirus, sin que las autoridades sanitarias recorrieran a su domicilio para hacer el levantamiento correspondiente del cuerpo.

Franzese, popularmente conocido por su participación en la serie "Gomorra", dejó un registro audiovisual para expresar su descontento ante la respuesta poco oportuna ante el fallecimiento de su familiar. "Estamos esperando desde hace 24 horas los resultados de las pruebas de coronavirus y nadie nos ha dicho nada". "Estamos completamente abandonados a nuestra suerte", dijo.

"Estoy destruido"

En el video que se hizo viral por redes sociales, el actor explicó: "estoy esperando la respuesta de las instituciones y todavía no he obtenido ninguna. Este video es muy fuerte, les pido que no se lo muestren ni a los niños ni a los ancianos. Yo estoy destruido, con todo el dolor del mundo, y tengo que afrontar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer".

Estas duras declaraciones quedaron registradas el pasado 8 de marzo, un día después del fallecimiento de su hermana Teresa, quien murió en su domicilio y rodeada de sus dos hijos, maridos, padres y hermanos, incluidos el actor de Gomorra.

De acuerdo al registro de los medios de comunicación locales, los familiares de Teresa habrían llamado a su médico de cabecera para que fuera a verla ante el delicado estado en que se encontrada, sin embargo el doctor comunicó que no podía asistir al lugar.

Más tarde la mujer quedó inconsciente. "Le practiqué un masaje cardíaco y llamamos al 118", los servicios de emergencias italianos, tras presentarse en el domicilio 40 minutos después, no pudieron hacer nada para salvar la vida de la mujer.

"Mi hermana tuvo una gripe con síntomas compatibles con el coronavirus antes de morir", relata Franzese en el vídeo. Teresa padecía epilepsia y estaba en tratamiento pero no tenía otras patologías, según explicaron sus familiares.

Italia es uno de los países de Europa más golpeados por el Covid-19. Hasta este viernes 13 de marzo la cifra de muertos supera las 1000 personas, mientras que cientos de personas están contagiadas y en cuarenta.

