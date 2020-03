View this post on Instagram

Nace un bebé portando el Coronavirus. El pasado viernes ingresa al hospital de #Wuhan (epicentro de contagios) una mujer portadora del #virus, con un #embarazo en etapa final. La duda de todos los médicos reinaba ante la posibilidad de que el virus haya llegado al #bebé a través del #útero. La cesárea se llevó a cabo con medidas de extrema #seguridad, para evitar un posible #contagio post parto. Esta mañana, los análisis posteriores dieron positivo: el bebe nació portando el #Coronavirus. Este caso, aumenta la posibilidad de que el virus se pueda contraer desde el embarazo, según reporta el corresponsal de la #BBC en China, Robin Brant.