View this post on Instagram

Cumprimento o Presidente @jairmessiasbolsonaro pelo incrível encontro com o Presidente @realdonaldtrump . O Brasil se agiganta. O Brasil na retomada do crescimento. O Brasil na direção certa. O Brasil corajoso. O Brasil brilhou muito hoje e brilhará mais e mais SEMPRE. 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🙏🙏🙏