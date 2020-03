¿Qué pasó?

Michelle Bachelet, actualmente en el cargo de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se refirió a la condena dictada este miércoles en contra del exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, quien fue sentenciado a 23 años de cárcel por abusos sexuales y violación.

“La justicia se ha cumplido hoy, en gran parte gracias al coraje de las mujeres que testificaron en contra de Harvey Weinstein. Para marcar un cambio real, otros que cometen crímenes tan atroces deben rendir cuentas, sin importar dónde y qué posición ocupan”, señaló la expresidenta en su cuenta de Twitter.

Justice has been served today, due in no small part to the courage of the women who testified against Harvey Weinstein. To mark real change, others who commit such appalling crimes must be held accountable, no matter where & what position they occupy.#IStandWithHer — Michelle Bachelet (@mbachelet) March 11, 2020

Cabe recordar que Bachelet, entre 2010 y 2013, ejerció como directora ejecutiva de ONU Mujeres, un programa de las Naciones Unidas cuyos objetivos son la reivindicación de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

La sentencia de Weinstein

Weinstein, de 67 años, fue declarado culpable de agresión sexual en primer grado por practicarle sexo oral forzado a la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006, además de la violación en tercer grado de la exactriz Jessica Mann en 2013.