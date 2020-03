A mediados de abril se espera que el asteroide 1998 OR2 se aproxime al planeta Tierra, así lo han asegurado científicos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS).

Los investigadores del cuerpo perteneciente a la NASA señalan que a pesar del gran tamaño del objeto espacial, su peligro realmente es mínimo dado la larga distancia entre el asteroide y el planeta Tierra.

De acuerdo con portales especializados, el objeto que mide al menos 1,8 kilómetros de ancho y unos 4,1 kilómetros de largo pasará a una aproximación comparada a 16 veces la distancia de la Luna.

Según Earth Sky, "se estima que el asteroide alcanzará una magnitud visual de entre 10 y 11, por lo que quienes tengan telescopios de al menos 6 u 8 pulgadas podrán ver cómo el asteroide se mueve "muy lentamente" frente a las estrellas".

El científico James O’Donoghue explicó en redes sociales el "peligro real" que puede significar este objeto espacial:

“¡Hola Tierra!, sobre el asteroide que sale en las noticias, 52768 (1998 OR2), pasará por la Tierra a una distancia de 16 veces más lejos que nuestra Luna! Puse esa "distancia" a escala en el diagrama a continuación de la Tierra / Luna para que lo puedan ver”, explicó.

That asteroid in the news will be 16 times further away from us than the Moon at its closest approach. This is how everything looks to scale, so...

✅ Earth is marked safe from 52768(1998 OR2) pic.twitter.com/XkcLh6Fckm