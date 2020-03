Desde que comenzó a propagarse el coronavirus a nivel internacional, han sido muchas las fake news que se han generado en torno a la enfermedad. Hasta ahora, se contabilizan más de 120 mil personas infectadas con el COVID-19 y otras 4 mil fallecidas por la misma causa.

Ante esta epidemia, el gobierno británico y francés, se encuentran luchando contra la información falsa respecto a la enfermedad.

Información falsa

Así el servicio de "fact check" de la AFP estableció algunas informaciones que no son real:

- No fue creado en un laboratorio

- Beber agua no forma parte de las medidas de prevención

- la cocaína no cura la infección.

Esta última también fue mencionada por el gobierno de Francia, quien en sus redes sociales manifestó que esta droga no protege del virus.

#Coronavirus | Désinfox

❌ Non, La cocaïne NE protège PAS contre le #COVID19 .

✅ C’est une drogue addictive provoquant de graves effets indésirables et nocifs pour la santé des personnes.

Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 8, 2020

Beneficios de la crisis

Carl Bergstrom, profesor de la universidad de Washington y especialista sobre desinformación en línea, explicó recientemente a la AFP que quienes originan estas informaciones falsas utilizan en su mayoría la epidemia para "generar ingresos en línea", gracias a las numerosas visitas que le proporcionan ganancias en publicidad o mediante la venta de productos.

Desde hace varios días, muchos consumidores se precipitan también a los supermercados o las webs para hacer reservas de papel higiénico, comida en conserva o gel antibacteriano, después de que la agencia de salud pública aconsejara a la población "hacer preparativos" en caso de confinamiento.

Para evitar que los comercios se vacíen, algunas cadenas de supermercados comenzaron a limitar desde el fin de semana las compras de artículos como gel y toallitas antibacterianas, pasta y leche.