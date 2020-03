¿Qué pasó?

Meghan Markle y el príncipe Harry habrían sido eliminados de una sección de la página oficial de la realeza británica, según informó el diario Daily Star en su versión digital.

De acuerdo al medio, y para ser más específicos, el Duque y la Duquesa de Sussex fueron retirados de una parte de la página de Kate Middleton y el príncipe Williams, en donde se muestra información sobre las labores sociales que lleva a cabo a través de la Fundación Real.

Haciendo un poco de memoria, el pasado 8 de enero, Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a la realeza británica y expresaron su deseo de ser independientes.

La Fundación

El medio precisó que en unas de las secciones de la web de la Fundación se lee lo siguiente: "Impulsado por el deseo de hacer una diferencia juntos, The Royal Foundation (la Fundación Real) es el principal vehículo filantrópico y caritativo de The Duke and Duchess of Cambridge".

Es así como desde el 1 de marzo no se muestra a los Duques de Sussex en el sitio, cuya descripción apunta: "nuestros programas respaldan un amplio y ambicioso espectro de actividades, reuniendo personas, ideas y recursos para comprender problemas, explorar soluciones creativas y ser un catalizador para el impacto a largo plazo".

El Daily Star sostuvo que antes que ocurriera la renuncia de Meghan y el príncipe Harry, ambos se mostraban en el sitio como parte de la Fundación junto al Duque y la Duquesa de Cambridge.

Para el próximo 31 de marzo se materializará la decisión de separarse de la Familia Real para alcanzar la independencia financiera, lo cual, sin duda alguna supondrá un cambio drástico en la vida de los Duques.