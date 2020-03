“Con mi pececillo todo es mejor”, fue el mensaje con el que la actriz argentina Eva de Dominici publicó en su cuenta Instagram, una imagen desde el acuario de Georgia, Estados Unidos, junto a su hijo Cairo. Misma que fue criticada por cientos de fanáticos en la plataforma digital.

Han sido pocas las veces que la reconocida actriz se ha fotografiado en las redes sociales junto a su hijo de casi cinco meses de edad y, aunque sus seguidoras han enviado felicidades y bendiciones a sus antiguas postales junto al pequeño, esta vez fue todo lo contrario.

“Es mejor no financiar lugares que explotan animales también”; “Con animales encerrados, nada es lindo”; “Se verían mucho más hermosos, si no apoyaras el cautiverio animal”; “La foto tuya con tu niño es divina, el fondo no, una tortuga en una piscina”; fueron algunos comentarios en la postal que ya cuenta con más de 100 mil likes en la web.

En la imagen se puede ver a de Dominici alzando a Cairo con una piscina de fondo, donde se deja ver una enorme tortuga marina, junto a pesos de varios colores nadando en su alrededor.

¿Qué dijo Eva a las críticas?

La actriz prefirió no contestar los comentarios negativos que generó su foto en las redes sociales, de hecho, horas más tarde publicó un registro donde sale solo su rostro en blanco y negro, desde su lugar de trabajo: “In Atlanta, Georgia shooting / En Atlanta filmando”, escribió.

A pesar de las críticas, muchos fanáticos sí la defendieron, asegurando que ella era solo una turista y que los “culpables del cautiverio” son los dueños del centro de atracción: “Por favor ella no es dueña del acuario solo comparte un bello momento con su hijo”, “siempre encontrarán qué criticar”, “No prestes atención a lo que dice la gente, se ven hermosos”, fueron parte de los mensajes positivos que dejaron a la actriz argentina.