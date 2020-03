¿Qué pasó?

Nueva York declaró este sábado estado de emergencia tras los nuevos contagios de coronavirus que han afectado a Estados Unidos.

Emergencia en Nueva York

La noticia fue dada a conocer por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, mediante una conferencia de prensa, quien señaló: "Tenemos 21 casos nuevos, con un total de 76".

El estado de emergencia "hace posible acelerar los procedimientos de compra (de equipamiento) y contratación (de personal), que es lo que actualmente necesitamos", explicó.

Además, sostuvo que "el costo de la lucha contra el COVID-19 es probablemente de 30 millones de dólares semanales para el estado".

Ante esto, Cuomo agregó que "ahora estamos haciendo pruebas las 24 horas" y "aislamos a las personas y ralentizamos la propagación".

Finalmente, dijo que "el período de cuarentena de 14 días para las personas infectadas podría extenderse".