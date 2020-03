BTS libera fragmento de ON en TikTok y genera locura en redes sociales

¿Qué pasó?

María Kukulak vive en Illinois, Estados Unidos, y tenía un año trabajando en un restaurante de comida rápida, que le permitía reunir dinero mientras estudiaba. Sin embargo, el local comercio cambió de administradores y fue cuando el “terror” comenzó para ella.

Las presiones y exigencias provocaron que la joven quisiera renunciar de su trabajo y es por eso que ideó un plan que le permitiera salir “feliz” de su lugar de trabajo.

Salió por la ventana

Kukulak compartió un video en su red social TikTok, donde muestra la insólita forma en la que decidió renunciar a su trabajo. En solo minutos, el clip se viralizó, convirtiéndose en noticia no solo en portales norteamericano sino también, fuera de sus fronteras.

En el video, revela cómo será su partida laboral: “Hola chicos, voy a renunciar ahora. Es difícil para mí porque trabajé aquí durante un año y realmente me gusta mucho. Pero los gerentes, los nuevos en realidad, están siendo muy malos conmigo. Y todavía tengo que trapear y barrer, así que no sólo voy a dejarlo porque me siento mal, sino que voy a saltar por la ventana cuando termine, pero primero voy a barrer y hacer mi trabajo", se la escucha decir en el clip.

Al terminar sus tareas del día, Kukulak dice: “Estoy renunciando con seguridad". Después, se acerca a su supervisor y le dice que renunciará mientras camina a la ventana desde donde se hacen los pedidos en auto. En ese instante, el hombre le dice: "María, frená. ¿Estás hablando en serio?".

Aun con la petición de su jefe de “detenerse” Kukulak se subió a la ventana y saltó de ella mientras decía “no soy una causa perdida”. El video recibió más de 10 millones de visitas, además de comentarios negativos para la empresa, quienes al parecer tenían malas condiciones de trabajo para los empleados.