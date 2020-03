¿Qué pasó?

Ekaterina Didenko es una popular influencer en Rusia y, para celebrar sus 29 años de edad, decidió hacer una gran fiesta junto a amigos y familiares.

En total, fueron 18 las personas invitadas a esta íntima celebración, donde Didenko también realizó un peligroso experimento que cobró la vida de tres personas, entre ellas, su esposo.

Las causas

La fiesta fue realizada la noche del pasado viernes en el complejo de piscinas Devyaty Val de la capital rusa. La idea del “experimento” fue lanzar 30 kilos de hielo seco en el agua para crear efectos especiales, sin embargo, nada salió como ellos lo planificaron.

Aunque el objetivo era crear una nube de niebla sobre la piscina, cuando el hielo seco -que es una forma sólida de dióxido de carbono- entró en contacto con el agua, creó nubes arremolinadas que causaron una explosión.

Al derretirse, se produjo dióxido de carbono y se inundó toda la habitación en apenas unos segundos. Los invitados comenzaron a desmayarse como consecuencia de la intoxicación.

Según la agencia de noticias RIA Novosti, las víctimas se metieron a la piscina después de lanzar el hielo seco y sufrieron reacciones químicas. Otros presentaron cuadros de principio de asfixia por la falta de oxígeno.

El video del “experimento”, fue publicado también por el medio Infobae.

EL TRÁGICO CUMPLEAÑOS DE UNA INSTAGRAMER

Para crear “efectos especiales”, Ekaterina Didenko y sus amigos arrojaron hielo seco en una piscina y se zambulleron. Sus invitados sufrieron quemaduras e intoxicación y tres murieron, entre ellos su marido. https://t.co/TBasJNJfmT pic.twitter.com/mAU4W3jZHz — infobae (@infobae) March 2, 2020

En el registro se puede apreciar a dos personas lanzando el hielo seco en la piscina -todos con trajes blancos de “protección”-. De inmediato, el humo comenzó a salir y, sin pensarlo, saltaron emocionados uno por uno.

Todos aparecen sonriendo en las publicaciones de las redes sociales, sin imaginar el desenlace fatal de esta atrevida actividad.

Esposo de Ekaterina Didenko murió

Entre los fallecidos se encuentra el esposa de la joven, Valya, a quien la muchacha hizo un homenaje en las redes sociales.

“Valya ya no está con nosotros. O Natasha o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer… hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla”, expresó la joven rusa, visiblemente conmocionada.

Según detalló entre lágrimas, su hija Nastya le pregunta dónde está su padre y ella duda sobre cómo contarle lo que sucedió. “Me pregunta por qué estoy llorando. No sé qué decirle”, agregó.

El Comité de Investigación de Rusia confirmó que se había abierto una causa penal por causar la muerte por negligencia. La “razón preliminar de la muerte de tres personas fue asfixia mecánica, porque sus vías respiratorias estaban bloqueadas”, informó el medio ruso.