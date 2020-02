Una persona armada abrió fuego el miércoles en la sede del gigante cervecero Molson Coors en Milwaukee, norte de Estados Unidos, matando a seis personas antes de ser abatida por la policía, informaron medios locales.

El tirador era un exempleado de Molson Coors, hasta el año pasado llamada MillerCoors, que había sido despedido, según una cadena local afiliada a ABC, que citó a dos fuentes policiales.

La policía de Milwaukee había dicho antes en su cuenta de la red Twitter que estaba investigando un "incidente grave" y le pidió a la población mantenerse alejada del área de Miller Valley, donde se encuentra la planta.

Breaking: Milwaukee Journal Sentinel reports 7 people are dead, including the suspect, after a shooting at a MillerCoors facility in Milwaukee. The suspect was reportedly a former employee. pic.twitter.com/a2atsmgoYv