Australia quedó conmocionada tras conocerse que Rowan Baxter, ex jugador de rugby de 42 años, se suicidó luego de asesinar a su ex esposa, Hannah Baxter (31) y a sus tres hijos Aaliyah (6), Laianah (4) y Trey (3), incendiando el coche en el que viajaban en Camp Hill, Brisbane.

Según informan medios de ese país oceánico, el ex deportista roció con gasolina sobre sus cuatro familiares y los prendió fuego cuando estaban a bordo de su auto, un SUV Kia blanco. Al ver que ya “no había marcha atrás”, Rowan tomó un cuchillo y se lo clavó en el estómago; murió a los pocos minutos desangrado.

El aterrador hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana (hora Australia), según informó Daily Mail, quienes además resaltaron que Hannah logró salir con vida del fuego y fue llevada de inmediato a urgencias con quemaduras graves. En la noche se confirmó su muerte.

Foto: Twitter

Más de 10 años de relación tuvieron Rowan y Hannah, de los cuales nacieron sus tres pequeños hijos. Sin embargo, hace algunos meses la mujer quiso poner fin a su matrimonio pero el ex jugador no pudo soportarlo. Allí comenzó el litigio para determinar quién se quedaba con la custodia de los menores, una situación que puso en tensión a Rowan, quien quería recuperar a su familia a toda costa.

Joey Abraham, un amigo cercano a la familia, reveló que “Rowan la había estado pasando realmente mal durante el último tiempo debido a la separación. Estaba pasando por una depresión, no era tanto que su compañera lo dejara, sino que el corte de acceso a los niños era lo más difícil para él”.

En enero de 2020 se hizo oficial el divorcio de ambos y fue cuando los oficiales de Brisbane recibieron un llamado de auxilio por violencia de género. Un hecho que Abraham desconocía por completo: "Era su vida. Si conocías a Rowan cuando estaba en su mejor momento y para verlo como la semana pasada, entonces sabes cuán lejos había caído”, reveló para Daily Mail Australia.

Un mes fatal para Rowan quien había entrado en desesperación al ver que ya no tenía cerca a su familia: “Era solo una sombra de la persona que solía ser. No entiendo... para mí es solo una tragedia, supongo que no verlos lo ha vuelto loco”, insistió.

Foto: Daily Mail

Ante lo ocurrido, los padres de Hannah, Lloyd y Suzanne Clarke, dijeron al diario australiano que “Baxter entró en una espiral descendente después de que lo dejó -Hannah-, aunque él siempre fue una amenaza”.

Al parecer, Baxter era muy controlador y abusaba psicológicamente de Hannah “desde el comienzo de su relación hace 11 años, cuando Hannah tenía solo 20 años, intentó aislarla de sus amigos y familiares”, revelaron.

"Siempre tuvimos dudas sobre él (...) arruinó su relación con todos, incluso trató de alejarla de nosotros", culminó en medio de su tristeza, por haber perdido a su hija y nietos.

La noticia fue tan sorprendente, que el primer ministro de Australia, Scott Morrison, reaccionó a través de su cuenta en Twitter: "Noticias devastadoras. Mi corazón está con las familias y la comunidad que atraviesan este momento trágico", publicó.

Devastating news out of Camp Hill. My heart goes out to the families and community going through this tragic time and the emergency responders confronting what would be a shattering scene. If you or anyone you know needs support, call Lifeline on 13 11 14. https://t.co/qJDieLMRiN