¿Qué pasó?

Poco más de un mes ha pasado desde que un grupo de rugbistas asesinaron a Fernando Báez a las afueras de un boliche de Villa Gesell, Argentina. Un caso que conmocionó por completo al país, donde se han realizado manifestaciones para exigir justicia por el terrible acto de violencia.

Las investigaciones del homicidio no se han detenido y ya van decenas de pruebas que inculpan a estos jóvenes de entre 18 y 20 años de edad, quienes se encuentran detenidos en el Penal de Dolores hasta que se determine la culpabilidad de cada uno de ellos.

Desde su celda, han manifestado el miedo que sienten por la presión de la prensa y las reiteradas amenazas de los otros presos.

También puedes ver

“Tenemos miedo”

Han sido muchas las pruebas recolectadas por las autoridades argentinas y, mientras el caso siga avanzando, los culpables del hecho deberán permanecer en una celda ubicada en la planta alta de la cárcel de Dolores.

Por ahora son días de mucho temor para los ocho jóvenes implicados en la muerte de Báez. Uno de ellos Ciro Pertossi, aseguró tener miedo de permanecer en prisión: “En la cárcel nos gritan que nos quieren violar”.

El miedo de lo que pueda pasarles dentro de prisión es lo que más preocupa a los jóvenes argentinos. Blas Cinalli, durante su indagatoria, también manifestó su temor: "Tenemos todos miedo, por el tema de la cárcel, por la ventana nos gritan cosas, nos dicen que nos esperan", dijo.

Enzo Comelli se unió al discurso de sus otros compañeros, asegurando que "-En el penal- recibimos muchos insultos y amenazas de parte de otros internos por ventanas a la madrugada, a la tarde, a toda hora (...) nos quieren asustar afilando las puntas debajo de nuestra ventana, gritando nuestros apellidos reiteradamente, grabando videos esperándonos en los pabellones", agregó.

Accedieron a declarar pero con otra fiscal

Pertossi fue el segundo en sentarse este miércoles ante la fiscal Verónica Zamboni para la segunda indagatoria. Durante su interrogatorio, se negó a declarar y no aceptó responder preguntas. Sin embargo, aseguró querer colaborar en el proceso, para que pueda terminar pronto.

"Lo único que queremos es que todo esto termine. Tenemos ganas de declarar porque ya no soportamos la presión de los medios, de los presos que nos vienen amenazando cada día", aseguró.

Ciro Pertossi, aprovechó la oportunidad para expresar la “desconfianza” que siente por la fiscal Zamboni -a cargo del caso-: "Yo declararía, pero no frente a (la fiscal Verónica) Zamboni porque me genera desconfianza, porque no sé si lo que yo voy a decir acá va a salir en los medios, como ya estuvo pasando". Así consignó el Clarín.

La línea de queja por la fiscal a cargo del caso también continuó por parte de Thomsen, quien le dijo durante el interrogatorio: "Me mentiste en la cara, mientras vos seas la fiscal no voy a hablar del caso".

Recordemos que Thomsen y Ciro fueron desde un primer momento imputados como coautores del crimen de Fernando Báez Sosa, quien murió en la madrugada del 18 de enero tras recibir una brutal golpiza en Villa Gesell.