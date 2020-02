¿Qué pasó?

Poco más de un mes ha pasado desde que Meghan y Harry hicieron pública su decisión de dar un “paso atrás” en sus obligaciones dentro de la familia real británica. Un hecho que generó mucho estrés dentro de la monarquía, quienes decidieron de inmediato crear un “período de transición”, donde los duques de Sussex pasarán tiempo entre Canadá y Reino Unido para finalizar con los compromisos que tenían pautados durante el 2020.

En un mensaje difundido tras una reunión de emergencia con la familia real, para tratar el tema de la pareja, la reina Isabel II destacó que "Mi familia y yo apoyamos completamente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como familia joven", señaló en ese momento.

También puedes ver

¿Cómo será la agenda “especial” de los duques de Sussex?

A través de las redes sociales, Omid Scobie- Editor Royal, aseguró que existen novedades del Palacio de Buckingham con respecto a la agenda que tendrán Harry y Meghan en los próximos meses, para finiquitar con sus responsabilidades dentro de la realeza británica.

“El período de transición de primavera del Príncipe Harry y la Duquesa Meghan entrará en vigencia el 31 de marzo. La Familia Real y Sussex han acordado una revisión inicial de 12 meses para garantizar que el acuerdo funcione para todas las partes", dice la fuente.

New from Buckingham Palace (and a few confirmations):



Prince Harry and Duchess Meghan’s Spring transition period will take effect on March 31. “The Royal Family and Sussexes have agreed to an initial 12-month review to ensure the arrangement works for all parties,” says source. — Omid Scobie (@scobie) February 19, 2020

En la transición se determinó que, a partir del 1 de abril, Harry y Meghan ya no tendrán una oficina en el Palacio de Buckingham, “sino que continuarán representando en el Reino Unido a través de su equipo de fundación. Está confirmado que la pareja conservará sus otros títulos de The Earl & Countess of Dumbarton y The Baron & Baroness Kilkeel” es parte de la información oficial.

Foto: AFP

Harry ya no tendrá sus posiciones militares honorarias

El príncipe Harry hizo servicio militar en Reino Unido durante varios años, de hecho, recibió condecoraciones por su desempeño dentro de las filas. Sin embargo, no podrá hacer uso de ellas, al menos mientras se resuelve el período de transición.

“Durante este período de 12 meses, sus posiciones militares honorarias no serán utilizadas. No se harán nuevas citas para cubrir estos roles antes de que se complete la revisión”, aseguró la fuente en redes sociales, quien además resaltó que pese a su “paso atrás dentro de la monarquía”, Harry retendrá las filas de Mayor, Teniente Comandante y Líder de Escuadrón.

Con respecto a las actividades reales que tendrá la pareja, se tienen estipulados algunos eventos hasta el mes de marzo.

Upcoming engagements:



Feb 28 — Harry will join Jon @BonJovi at a recording session of his song “Unbroken” with the Invictus Games Choir (to be released in aid of the @WeAreInvictus Foundation).



March 5 — Harey and Meghan will attend the annual @EndeavourFund awards in London. — Omid Scobie (@scobie) February 19, 2020