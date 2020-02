La ONU ha tildado la guerra en Siria como “el mayor terror humanitario del siglo XXI” y es que, solo desde el 1 de diciembre del año pasado, unas 900 mil personas han tenido que abandonar sus hogares en el noroeste del país, porque temen que los bombardeos puedan afectarlos de forma significativa.

Una guerra que ha generado terror en la población, no solo adulta, sino también en los niños que hacen vida en la zona del conflicto. Es por esto que Abdullah Al-Mohammad, quien vive en la frontera con Turquía, tuvo que ingeniárselas para alejar a su hija de 4 años de edad, de la terrible realidad que se vive en el país.

¿Avión o bomba?

Abdullah, ha comenzado a implementar una técnica para que su hija no acarree con problemas psicológicos por la guerra Siria. Es por eso que desde hace seis meses, ha conseguido que la pequeña Salwa no se asuste con las detonaciones que se escuchan desde su casa.

El juego se llama “¿Avión o bomba?” y le ha hecho creer a la menor, que todo es parte de una diversión. Con esto, Abdullah aleja el miedo de su hija y lo convierte en risas.

Abdullah ve güzel kızı Selva. Yukarıda durumlarını paylaştığım baba kız. Ve yine tekrar eden o kahredici oyun. Anlamak için Arapça bilmenize gerek yok.

A través de las redes sociales fue publicado el video donde se puede ver a ambos riendo en medio de las detonaciones. Una historia similar a la de la película “La Vida es Bella”, donde un padre judío, que fue llevado a un campo de concentración con su pequeño hijo durante la Segunda Guerra Mundial, hizo de la tragedia un juego para hacer feliz al pequeño.

"Le deseo una vida mejor que la vida en la que vivimos”

Abdullah se esfuerza para que su hija tenga la mejor vida posible, a pesar de la terrible realidad que viven en su país. Aunque él y su familia están “alejados” de la zona de guerra, escuchan diariamente las bombas y los aviones militares pasando muy cerca de su nuevo hogar.

"Cuando Selwa era pequeña, comencé a pensar en un método para no tener miedo al sonido del bombardeo. Los niños estaban lanzando fuegos artificiales donde vivíamos y mi hija estaba asustada y comenzó a llorar. Salí al balcón y le mostré a los niños jugando", fue entonces cuando el juego comenzó. Así comentó el mismo Adbullah al diario turco AA.

Çekim sırasında karşıdaki tepelere hava saldırısı düzenlenmesi üzerine, baba-kız gözlerimizin önünde dünyanın en zor oyununu oynadı.

El padre le pidió a su hija que se riera cuando los aviones de combate golpearon a Serakib -ciudad donde vivían y que ahora se encuentra bajo el control de grupos yhiadistas-. "Se reía cada vez que escuchaba un bombardeo", dijo para la prensa turca.

El video surgió de forma genuina para “incentivar” el juego con su hija "supuestamente, estamos en un lugar seguro cerca de la frontera. Escuché el estallido de una bomba. Abrí el teléfono pensando que lanzarían la segunda y comencé a grabar. Cuando sonó la explosión, comenzamos a reír y el video se extendió".

Aunque Abdullah no sabe exactamente lo que ocurrirá en el futuro, asegura que su única meta es que Selwa tenga una mejor vida: "Le deseo una vida mejor que la vida en la que vivimos. Mi mayor deseo es que reciba una buena educación. No lo enviamos a la guardería debido a nuestro miedo a los aviones en Serakib. Mi mayor sueño ahora es que sea una gran científica", comentó

Con respecto al juego, la pequeña de 4 años aseguró que no tiene miedo “es un juguete. No da miedo. Me río cuando lo escucho". dijo.