¿Qué pasó?

"Estoy enamorada del movimiento que están haciendo para Ingrid Escamilla, así que yo me uno por que su mamá merece un mejor recuerdo de su hija", escribió una usuaria de Twitter, luego que se iniciara una campaña para subir fotos inspiradoras y tiernas, tras la difusión del cadáver de la joven mexicana asesinada por su pareja.

De acuerdo a El Universal de México todo comenzó cuando otra usuaria de la mencionada red social hizo un llamado por su cuenta a colocar fotos bonitas, mencionado a Ingrid, para cuando hicieran la búsqueda de su nombre salieran este tipo de imágenes y no las de su cuerpo sin vida.

"Amigas vi un caso de un feminicidio a una chica de EU en el que filtraron las imágenes de su cuerpo, y sus familiares y amigos compartían fotos de cosas bonitas para que cuando (las personas) buscaran su nombre, no aparecieran las desafortunadas fotos. Así que aquí les va el spam", escribió la usuaria identificada con "Cit", citó el medio.

Se unieron miles

El pasado domingo 9 de febrero Ingrid, de 25 años de edad, fue apuñalada por su pareja, Francisco Robledo, de 46 años de edad, tras una fuerte discusión.

Al día siguiente, y para la indignación de la familia de la joven, medios del país azteca publicaron en primera plana la imagen del cuerpo de Ingrid desvanecido, hecho que llamó la atención de las autoridades, las cuales iniciaron una investigación para determinar la filtración de las fotos.

La iniciativa de #IngridFotos es de lo mejor que le ha pasado a internet en mucho tiempo. Nos damos cuenta que podemos hacer un mejor lugar para vivir.

Les comparto una foto del distrito financiero D1 en Chihuahua.

Ingrid Escamilla #ingridescamillafotos #IngridEscamilla pic.twitter.com/iG6bdrMFDo — Gerardo Gress (@GGressV) February 13, 2020

El impacto del femicidio y de divulgación de la imagen fue tal, que Cit comenzó esta campaña y miles de personas se unieron a su iniciativa. De hecho, hasta el día de ayer el tuit tenía 3,5 retuit y 10,5 likes.

"El ejercicio de subir fotos bonitas al hashtag Ingrid Escamilla creo que más allá de servir para que las fotos filtradas sean difíciles de encontrar es un modo de crear colectividad entre nosotras, de decirnos 'si mañana me toca mi, hermanas, no dejen que me arrebaten la dignidad'", escribió @lamastabo.

Mientras que otro afirmó: "Más que inundar de imágenes en memoria de Ingrid Escamilla es momento de que realmente tomen conciencia y cuiden a las mujeres que se encuentran a su alrededor, nunca las dejen solas por más que conozcan a la persona con la que está ella".

Estoy enamorada del movimiento que están haciendo para Ingrid Escamilla, así que yo me uno ❤️ por que su mamá merece un mejor recuerdo de su hija #IngridEscamilla #ingridescamillafotos #ingridescamillacuerpo pic.twitter.com/nuNAQWxlDM — Fer Garcia (@FerGarciaGG) February 13, 2020

El ejercicio de subir fotos bonitas al ht #IngridEscamilla creo que mas allá de servir para que las fotos filtradas sean dificiles de encontrar es un modo de crear colectividad entre nosotras, de decirnos "sí mañana me toca mi, hermanas, no dejen que me arrebaten la dignidad" — la que no sabia amar (@lamastabo) February 13, 2020

Más que inundar de imágenes en memoria de Ingrid Escamilla es momento de que realmente tomen conciencia y cuiden a las mujeres que se encuentran a su alrededor, nunca las dejen solas por más que conozcan a la persona con la que está ella.#ingridescamillafotos pic.twitter.com/49BWWEkmzm — Martín Nuñez 📖☕ (@martin_nunz) February 13, 2020