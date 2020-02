¿Qué pasó?

El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, informó que el ciudadano de esa nacionalidad, contagiado por el coronavirus en el crucero "Diamond Princess", en cuarentena en Japón, no podrá volver al país hasta que haya recibido el alta médica.

¿Qué dijo?

“El Estado tiene todas las herramientas y adoptará todas las medidas en caso de que surgiera una circunstancia que así lo amerite”, dijo el jefe de cartera en una conferencia de prensa.

Agregó que “con el correr de los días disminuyeron los números de casos nuevos, lo que hace suponer que estamos en el período de descenso de la epidemia y eso es un buen síntoma”.

Chilena explica el caso

Ximena Paredes, una chilena que también viaja en el crucero, explicó que el ciudadano argentino se contagió al hacer un tour con una persona infectada.

“Le detectaron el coronavirus y lo llevaron al hospital, no es alguien a quien hayan llevado grave. No es una persona que demuestra la enfermedad, estaba bien. Él no estaba grave. Su señora no entendía por qué se lo llevaban ya que no estaba con síntomas. Pero el test le dio positivo”, dijo a medios trasandinos.