Durante este miércoles, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

La llegada de Guaidó al país norteamericano se da en el marco de una gira que inició el pasado 19 de enero, y que lo llevó anteriormente a visitar países como, Colombia, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Francia y España, entre otros.

La visita de Guaidó fue anunciada mediante la cuenta de Twitter de la Casa Blanca, que publicó: "Hoy, el presidente Donald Trump le da la bienvenida a Juan Guaidó, presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela".

Today, President @realDonaldTrump welcomes @jguaido, Interim President of the Bolivarian Republic of Venezuela, to the White House! 🇻🇪 pic.twitter.com/cnD4TuG0Qn