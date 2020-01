Joven con capacidades diferentes muere mientras sus padres estaban en cuarentena por coronavirus

Yan Cheng, joven chino de 17 años de edad, fue encontrado muerto en su cama este miércoles, porque sus familiares no pudieron cuidarlo después de ser puestos en cuarentena, como resultado de la epidemia por coronavirus, así lo informó el medio The Straits Times.

Cheng tenía una discapacidad motora severa que requería atención de 24 horas y estuvo solo durante seis días, porque sus padres fueron llevados a una zona alejada -a 25 kilómetros al sur del país- ya que ambos tenían fiebre y se sospechaba que tenían el virus.

Sin poder salir de la cuarentena, el padre de Yan publicó un mensaje pidiendo ayuda en la red social Weibo para que cuidaran a su hijo. Aunque los funcionarios de la aldea visitaron al menor, solo lo alimentaron dos veces durante seis días, por lo que su estado de salud empeoró rápidamente.

#Breaking: Yan Xiaowen's oldest son, Yan Cheng, 17, has cerebral palsy and his youngest son, 11, has autism. On 24, suspected of being infected, Xiaowen & his younger son were sent to hospital, while Cheng was alone at home. He died alone due to lack of proper care for 6 days. pic.twitter.com/0bxUhm4HQu