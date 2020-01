Diversos países comienzan la evacuación de sus ciudadanos desde China por coronavirus

La propagación del coronavirus continúa y ya se registran 6.057 casos de infección y 132 personas fallecidas. Un virus que se originó en el mercado de Wuhan, el pasado mes de diciembre cuando se conocieron los primeros casos de esta enfermedad, que se ha extendido en varios países del mundo.

Es por esto que la tarde de este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó al "mundo entero a actuar" en la lucha contra el virus.

A través de su cuenta Twitter, el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, escribió que "la mayoría de los más de 6.000 casos del nuevo coronavirus se encuentran en China -solamente el 1%, es decir 68 casos, fueron registrados al día de hoy en otros 15 países".

